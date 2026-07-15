Incendie du bâtiment OXY: aucune victime découverte dans le second ascenseur

La deuxième cage d’ascenseur du bâtiment en chantier OXY, sur la place De Brouckère à Bruxelles, a été fouillée après l’incendie survenu mardi matin sur le site.

Aucune victime n’y a été découverte, a annoncé l’auditorat du travail en début de nuit. Six personnes ont péri dans l’incendie de ce chantier qui convertit l’ancien siège administratif de la Ville de Bruxelles en complexe multifonctionnel, en plein cœur de la capitale.

Un accident s’est produit mardi vers 07h30 au niveau des cages d’ascenseur du bâtiment. Environ 250 personnes étaient alors présentes sur le site, a retracé l’auditorat du travail. Après l’évacuation du chantier, six individus (de nationalité belge ou roumaine) manquaient à l’appel.

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Les secours sont d’abord parvenus à ouvrir le premier ascenseur, où six corps ont été découverts. Leur identification par un médecin légiste et l’équipe “Disaster Victim Identification” (DVI) de la police fédérale est toujours en cours, a précisé l’auditorat, qui ne peut donc confirmer à cette heure que les corps retrouvés appartiennent bien aux six personnes portées disparues.

Les services de secours ont poursuivi l’inspection de la deuxième cage d’ascenseur dans la soirée. Aucune victime n’y a été découverte, a rassuré le parquet lié au tribunal du travail. Le chantier a ensuite été fermé et mis sous scellés, dans le cadre de l’enquête en cours. Des expertises en incendie et médico-légale ont été requises. La zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles, l’inspection de l’Office national de sécurité sociale (ONSS) et celle du Contrôle du bien-être au travail sont également mobilisés.

L’enquête devra faire la lumière sur la cause de l’accident et le déroulement précis des événements, a conclu l’auditorat du travail. Ce dernier ne livrera pas d’autre commentaire jusqu’à ce que toutes les victimes soient identifiées, “par respect pour celles-ci et leurs proches et afin de ne pas compromettre l’enquête“. “Si l’état d’avancement de l’enquête le permet, un nouveau point de situation sera communiqué dans le courant de la semaine prochaine.”

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Belga