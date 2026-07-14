L’incendie du bâtiment OXY place De Brouckère est maitrisé, au moins trois blessés, les recherches se poursuivent

L’incendie qui s’est déclaré mardi matin dans l’immeuble OXY, situé place De Brouckère à Bruxelles, a fait au moins trois blessés. C’est ce qu’ont indiqué les pompiers de Bruxelles. Deux personnes souffrant de brûlures ont été transportées à l’hôpital militaire de Neder-over-Heembeek, et un pompier victime d’un coup de chaleur a dû être soigné sur place.

Selon le porte-parole des pompiers, Walter Derieuw, un petit incendie s’est déclaré au deuxième étage du bâtiment. Il a été rapidement maîtrisé, mais les flammes s’étaient propagées dans la cage d’ascenseur, provoquant également un incendie à cet endroit. Les pompiers se sont également attaqués à ce feu tandis qu’une opération de recherche et de sauvetage était menée à l’intérieur du bâtiment. Vers 10h30, cette opération de recherche était toujours en cours. Pour l’instant, la cause de l’incendie n’est pas encore connue.

“Les ouvriers du chantier sont pris en charge au restaurant du personnel de BruCity suite à l’intervention du maire Close“, a déclaré le porte-parole des pompiers. “Un soutien psychologique y est assuré par la Croix-Rouge. Outre le plan d’urgence interne, un plan d’intervention médicale et un plan psychosocial ont également été mis en place. Des concertations multidisciplinaires ont lieu régulièrement.”

Avec Belga – Photo : Pompiers de Bruxelles