Incendie du bâtiment OXY: trois victimes identifiées, les deux blessés sont désormais en danger de mort

Trois des six victimes décédées dans l’incendie survenu mardi sur le chantier du bâtiment OXY, place De Brouckère à Bruxelles, ont été formellement identifiées, a indiqué mercredi soir l’auditorat du travail de Bruxelles.

Les deux ouvriers grièvement brûlés, dont l’état avait été qualifié de critique mais stable plus tôt dans la journée, sont désormais considérés comme étant en danger de mort, après une requalification médicale de leur état.

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Le médecin légiste et l’équipe Disaster Victim Identification (DVI) de la police fédérale ont confirmé mercredi soir que les deux blessés, hospitalisés dans des centres spécialisés, étaient toujours dans un état critique et en danger de mort. L’identification des six corps retrouvés dans une cage d’ascenseur se poursuit. Trois victimes ont déjà été formellement identifiées et leurs familles ont été informées par le service d’assistance policière aux victimes. Aucune information sur leur identité ne sera communiquée tant que toutes les victimes n’auront pas été identifiées et que l’ensemble des proches n’auront pas été prévenus.

L’auditorat du travail, l’inspection du contrôle du bien-être au travail et l’expert en incendie se sont rendus mercredi sur le chantier pour un premier examen technique, avec l’appui des pompiers de Bruxelles et de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles. Les différents étages concernés ont été inspectés afin d’établir un premier état des lieux technique.

Ces constatations ont permis de déterminer les examens complémentaires à mener, les experts spécialisés à désigner et le matériel nécessaire à la poursuite des investigations. Les examens techniques reprendront jeudi.

À ce stade, les enquêteurs indiquent qu’il est encore impossible de déterminer la cause exacte de l’accident, le déroulement précis des faits, la cause du décès des victimes ou d’éventuelles responsabilités pénales.

Les premières conclusions des experts ne sont pas attendues avant vendredi au plus tôt, voire dans le courant de la semaine prochaine.

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Belga