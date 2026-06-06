Des flux financiers suspects émergent dans la faillite de Ziegler

Des flux financiers suspects entre différentes filiales soulèvent des questions et des actions judiciaires sont en préparation dans le cadre de la récente faillite de l’entreprise de transport Ziegler Belgique, rapporte samedi le journal L’Echo, sur la base des propos d’un avocat français qui défend les intérêts d’anciens travailleurs de la filiale Ziegler France.

Deux mois avant l’aveu de faillite en Belgique, les activités françaises de l’entreprise belge avaient été liquidées, entraînant la perte de plus de 1.500 emplois. Au moment de la liquidation judiciaire prononcée le 31 mars dernier par le tribunal de commerce de Lille, les mandataires judiciaires désignés pour tenter de redresser la barre s’étaient interrogés sur le « montant important des fonds qui sont remontés, les années précédentes, à la holding du groupe », rappelle L’Echo.

L’avocat français des anciens travailleurs, Jean-Louis Borie, a été mandaté par le Comité social et économique central (CSEC) de Ziegler France pour porter plainte auprès du procureur de la République. « On se pose beaucoup de questions sur les flux financiers intragroupe et avec l’étranger ; c’est une véritable nébuleuse. La question des flux financiers est majeure, tout comme l’absence de réaction pour restructurer à temps et limiter les pertes », explique l’avocat français à L’Echo.

En Belgique, les trois curateurs désignés par le tribunal de l’entreprise confirment qu’ils examineront également, le moment venu, d’éventuelles responsabilités.