Reforme de l’enseignement : le témoignage de Vanessa, arrêtée par la police ce jeudi

Présente lors des manifestations de ce jeudi contre la réforme de l’enseignement, Vanessa a été arrêtée par la police alors qu’elle tentait d’aider un jeune. Cette maman est restée 24 heures en état d’arrestation pour rébellion aggravée. Les poursuites ont finalement été abandonnées.

Elle porte encore les marques de son arrestation et reste choquée par la violence de l’intervention policière. Son témoignage est à retrouver sur BX1.

■ Reportage de Alice Dulczewski, Olivia Bronsart et Quentin Carbonnelle