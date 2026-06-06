Nouvelle édition du Street Tennis Project dans le cadre de l’European Open

À l’approche de l’European Open, la Ville de Bruxelles et Tennium, organisateur du tournoi ATP de Bruxelles, déploient une nouvelle édition du Street Tennis Project dans les quartiers bruxellois. Ce samedi, des animations et des initiations au tennis ont permis aux enfants de découvrir ce sport au plus près de chez eux, dans l’espace public.

Une nouvelle étape est franchie cette année. Pour la première fois, plus de 150 enfants issus des Maisons des Enfants de la Ville de Bruxelles ont participé aux activités organisées dans le prolongement de l’European Open. Dick Norman, ancienne icône du tennis belge, supervisait les enfants présents sur la place Joseph Benoît Willems.

■ Reportage de Gilles Chevalier et Quentin Carbonnelle