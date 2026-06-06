Uccle : le tram 82 est désormais prolongé jusqu’au Dieweg

Depuis ce samedi, le tram 82 repasse dans la rue de Stalle et au square Marlow. Le tram est également prolongé jusqu’au Dieweg, à la suite des travaux de la rue de l’Étoile. Le quartier est donc directement relié à la gare du Midi et la ligne est prolongée jusqu’à Uccle.

Toute la chaussée de Neerstalle a été complètement réaménagée. Des travaux de renouvellement des voies et des arrêts ont notamment été réalisés. Les quais ont également été rehaussés afin de faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Il s’agit d’un premier changement, mais d’ici l’été, il y aura encore de nombreuses perturbations, touchant le sud de la capitale. Un chantier de renouvellement des voies et des arrêts sera mené sur l’avenue Louise, entre Legrand et Bailli. Le tram 4 sera interrompu pendant un an au niveau de la gare du Midi.