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Décès d’Étienne Davignon : “Sa famille ne souhaite pas d’obsèques nationales”

Il n’y aura pas d’obsèques nationales pour Etienne François Davignon, décédé lundi à l’âge de 93 ans, a confirmé mardi à Belga Koen Schuyten, porte-parole du SPF Intérieur.

“La famille de M. Davignon ne souhaite pas d’obsèques nationales”, a expliqué M. Schuyten. Aucun détail concernant les funérailles n’a été communiqué pour l’instant.

M. Davignon a notamment été haut diplomate, vice-président de la Commission européenne et administrateur de la Société Générale de Belgique et de Brussels Airlines, entre autres. Il a également été ministre d’État. En mars, la chambre du conseil de Bruxelles avait décidé de renvoyer le nonagénaire devant un tribunal correctionnel pour son implication présumée dans l’assassinat de Patrice Lumumba.

► Voir notre reportage | Grande figure de la “Belgique de papa”, Étienne Davignon est décédé à 93 ans

Belga – Photo : Belga Image

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