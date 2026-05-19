250e anniversaire des Etats-Unis: le parc du Cinquantenaire sera “fermé un ou deux jours, mais pas plus”

L’ambassade des États-Unis s’attèle à l’organisation d’un événement, uniquement sur invitation, le 28 juin prochain au parc du Cinquantenaire, à Bruxelles, pour célébrer les 250 ans de la déclaration d’indépendance des États-Unis. Un anniversaire qui nécessitera des mesures de sécurité. Au point de fermer plusieurs jours le parc? “Un jour minimum, deux maximum”, précise Vincent De Wolf (MR), bourgmestre d’Etterbeek.

Selon Bill White, l’ambassadeur des États-Unis, ce 28 juin au Cinquantenaire, aura lieu “plus grand événement, le meilleur, le plus incroyable, extraordinaire, phénoménal et fantastique — en dehors de ceux du président à Washington“. Le Premier ministre belge Bart De Wever devrait y intervenir, tandis que le secrétaire général de l’OTAN Mark Rutte et le ou la présidente d’une des trois grandes institutions de l’UE devrait aussi y participer. L’animation musicale sera assurée par Nile Rodgers.

■ Reportage de Jean-Christophe Pesesse

L’ambassadeur envisage également d’organiser un survol d’avions, potentiellement des appareils datant de la Seconde Guerre mondiale. L’événement est soutenu par des entreprises américaines et belges, l’ambassadeur ayant déjà réuni plus de 3,6 millions de dollars pour son organisation, selon ses dires.

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L’accès à une partie du parc du Cinquantenaire pourrait être soumis à des contrôles assurés par une société privée mandatée par les États-Unis entre le 21 juin et le 2 juillet, rapporte ce mardi La DH, qui ajoute que l’ambassade US a demandé que le parc, dans sa partie haute – depuis l’avenue de Tervuren jusqu’au pied des arcades -, soit fermé au public pendant quatre jours, du 26 au 29 juin.

“Les riverains ont des droits”

Le parc du Cinquantenaire, situé sur les territoires de la Ville de Bruxelles et d’Etterbeek, appartient à l’État fédéral et est géré par Bruxelles Environnement. Les autorités communales indiquent ne pas avoir la main sur l’organisation de l’événement. “A notre connaissance, la durée de 10 ou 11 jours est inexacte“, selon le bourgmestre d’Etterbeek Vincent De Wolf. “Ce sera un ou deux jours, mais ce ne sera pas plus. Ca me parait difficile de fermer 10 ou 11 jours, surtout à cette période de l’année. Les riverains ont des droits, et je les défends. Cet événement nécessite des mesures de sécurité donc mon sentiment, c’est qu’il faut fermer tout le parc pour une sécurité absolue. Mais normalement, ce sera un jour minimum, deux maximum. Une réunion sera organisée vendredi avec la Ville de Bruxelles pour les détails.”

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“C’est absolument scandaleux“, réagit le Comité Tervueren-Montgomery. “C’est un espace public. On ne peut pas privatiser des espaces publics. Dans ce quartier, le parc du Cinquantenaire est le seul espace vert accessible aux riverains. Si l’événement n’était pas sur invitation mais ouvert à tout le public, ce n’est pas le même problème mais il reste le problème des nuisances, du bruit pour les riverains. Il y a une fixation des autorités à utiliser ce parc, qui est classé, à des activités bruyantes qui n’ont rien à y faire, comme, entre autres, les concerts Hanger et récemment la Fiesta Latina.”

“J’aurais préféré que ce soit ailleurs“, répond Vincent De Wolf. “Mais on peut comprendre que symboliquement, les Etats-Unis, choisissent le Cinquantenaire. A nous de faire en sorte que la sécurité soit préservée et que les inconvénients soient minimisés au maximum pour les riverains.”

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Au cabinet du bourgmestre Philippe Close (PS), on précise qu’il n’est pas question, à ce stade, d’une privatisation complète du parc pendant onze jours. La Ville de Bruxelles a néanmoins fait voter un point, hier soir en conseil communal, permettant “de mettre en place une activité de contrôle des personnes et de biens à l’entrée du périmètre fermé sis parc du Cinquantenaire”.

“Cette célébration fastueuse est le coup de grâce”

Plusieurs associations, à l’initiative d’Extinction Rebellion, ont adressé début mai une lettre ouverte au bourgmestre de Bruxelles et à Bruxelles Environnement pour demander de refuser le permis sollicité par l’ambassade des États-Unis. La lettre ouverte, cosignée notamment par Greenpeace, Code Rouge, Vredesactie et le Corporate Europe Observatory, affirme qu’autoriser cet événement reviendrait à “soutenir activement la politique du président Trump et le monde qu’il nous impose”. Les signataires dénoncent également le rôle des États-Unis dans les politiques climatiques et internationales, évoquant “des décisions destructrices”.

“Alors que le nombre de personnes vivant dans la pauvreté augmente de manière exponentielle, cette célébration fastueuse est le coup de grâce pour toutes celles et ceux qui considèrent Bruxelles et l’Europe comme leur foyer“, indique la lettre ouverte. “Nous appelons le bourgmestre de Bruxelles et Bruxelles Environnement à ne pas trahir les missions qui sont les leurs, à prendre leurs responsabilités et à refuser de se soumettre au régime autoritaire américain“, ont conclu les associations dans la lettre.