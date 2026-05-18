La Fiesta Latina n’aura plus lieu au Bois de la Cambre

La Ville de Bruxelles souhaite réduire le nombre d’événements musicaux organisés au Bois de la Cambre. La première échevine Florence Frelinx affirme vouloir mieux protéger ce qu’elle décrit comme le “poumon vert” de la capitale et limiter les nuisances dans les espaces verts bruxellois.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, l’élue MR explique vouloir préserver le Bois de la Cambre comme un “lieu de respiration pour les Bruxellois”. Selon elle, les grands événements festifs devraient davantage être organisés dans l’espace public urbain plutôt qu’au cœur des parcs. “Le Bois de la Cambre est le poumon vert de la capitale et le jardin de tous les Bruxellois qui n’en ont pas”, écrit-elle.

Conséquence directe : la Fiesta Latina ne sera plus organisée au Bois de la Cambre à partir de cette année. Florence Frelinx précise également qu’aucun nouvel événement similaire ne sera autorisé dans le parc. Une exception pourrait toutefois être envisagée en 2026 avec un “opener unique” destiné à accueillir “un artiste exceptionnel”.

L’objectif affiché est de préserver la biodiversité du site ainsi que la tranquillité des habitants. “Notre responsabilité est de protéger ces lieux précieux, leur biodiversité, la faune et la flore qui s’y trouvent”, souligne l’échevine.

Florence Frelinx met aussi en avant plusieurs changements dans la gestion du parc. Certaines missions de nettoyage ont été externalisées durant l’été 2025 afin de permettre aux équipes communales de se concentrer davantage sur les travaux horticoles et l’entretien des espaces verts. Une méthode qui aurait permis, selon elle, d’obtenir “un bois mieux entretenu” et qui sera reconduite cette année avec plusieurs améliorations.

“Le Bois de la Cambre est avant tout un point de rencontre familial”, conclut-elle, affirmant vouloir préserver la qualité de vie dans ce grand parc bruxellois.



Rédaction