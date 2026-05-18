Décès du jeune Fabian : un événement créé par la police lance une polémique, “irrespectueux” et “déplacé”

Une polémique a entouré dimanche l’organisation de l’événement Discovery Kids+ au parc Victoria de Koekelberg, une activité destinée aux enfants et organisée en collaboration avec la zone de police Bruxelles-Ouest et le service jeunesse de la commune.

La famille et les proches de Fabian, le jeune homme décédé après avoir été percuté par une voiture de police dans le parc Elisabeth en juin 2025, ont dénoncé la tenue de cette journée à proximité du lieu du drame, rapporte BRUZZ.

Une vingtaine de manifestants se sont réunis dimanche midi pour exprimer leur opposition à l’événement, qu’ils jugent “irrespectueux” et “déplacé”. Selon Binta Liebmann Diallo, qui s’exprimait au nom de la famille, des discussions avaient eu lieu avec la commune afin de demander l’annulation de l’activité, sans succès. Elle affirme que les autorités ont décidé de maintenir l’événement afin “d’apaiser les tensions avec la police”.

La famille de Fabian dit rester ouverte à une réconciliation, mais pose plusieurs conditions, dont des excuses de la commune et de la police, la suspension des agents impliqués et l’interdiction permanente des véhicules de police dans les parcs bruxellois. Une personne a été arrêtée lors du rassemblement pour rébellion envers la police.

Rédaction