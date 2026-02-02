Un chêne, un banc et une plaque dans le parc Élisabeth en mémoire du jeune Fabian

Un chêne a été planté lundi dans le parc Élisabeth, à Ganshoren, en mémoire de Fabian, 11 ans, décédé le 2 juin 2025 après avoir été percuté par un véhicule de police.

Un chêne pousse désormais dans le parc Élisabeth, en mémoire du jeune Fabian, décédé dans cet espace vert de Ganshoren le 2 juin 2025. L’arbre, symbole de vie et de mémoire durable, a été planté ce lundi au cours d’une cérémonie qui a rassemblé des proches, des voisins et des associations. La maman de la victime a pris la parole, sur fond de violons.

Un banc, façonné dans un tronc d’arbre avec une plaque commémorative, a également été installé non loin de là.

La famille de Fabian et l’association Heroes 4 Zero ont travaillé avec Bruxelles Environnement pour aménager un lieu de recueillement tout en respectant les règles urbanistiques strictes auxquelles le parc, classé, est soumis.

L’enfant de 11 ans y est décédé le 2 juin 2025. Alors qu’il rentrait chez lui en trottinette, la police a voulu le contrôler, car trop jeune pour conduire un tel engin. L’enfant a alors pris la fuite pour une raison indéterminée et les policiers se sont lancés à sa poursuite en voiture jusque dans le parc Élisabeth, où le véhicule l’a percuté. L’enfant a été transporté à l’hôpital, où il a succombé à ses blessures.

La rédaction avec Belga – Photo : Belga Image