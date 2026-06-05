Météo : à nouveau des averses au menu accompagnées, les cas échéant, d’un coup de tonnerre

Le ciel sera souvent très nuageux vendredi. Au fil des heures, des averses se développeront et pourront ici et là s’accompagner d’un coup de tonnerre, prévoit l’IRM dans son dernier bulletin.

Mais l’instabilité sera tout de même moins marquée que la veille. Une amélioration concernera assez vite l’extrême ouest du pays puis l’après-midi, davantage d’éclaircies se développeront. Les maxima s’échelonneront entre 14 et 19°C sous un vent modéré, à la mer parfois assez fort, d’ouest à sud-ouest. Localement, des rafales de l’ordre de 50 km/h seront possibles.

Cette nuit, le temps deviendra sec et calme. De larges éclaircies se développeront avant l’arrivée de nombreux nuages d’altitude. Les minima oscilleront entre 7 et 12°C, avec un vent faible. Pour le week-end, il faudra probablement attendre dimanche pour connaître une journée sèche. Les maxima varieront entre 16 et 19°C samedi et atteindront 14 à localement 20°C dimanche.

Belga