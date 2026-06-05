Finances de Molenbeek : “le modèle socialo-communiste est déjà essoufflé”, fustige le MR

L’aveu “inquiétant” de la bourgmestre de Molenbeek sur les finances communales démontre que “le modèle socialo-communiste est déjà essoufflé après 18 mois“, a fustigé jeudi le président de la régionale bruxelloise du MR, David Weytsman.

La bourgmestre de Molenbeek, Catherine Moureaux (PS), a annoncé mercredi que le collège PS-PTB-Molenbeek autrement avait entamé des discussions avec les représentants du personnel pour tenter de boucler son budget 2026. Elle a précisé par ailleurs qu’elle avait pris contact avec la tutelle régionale pour exposer la réalité budgétaire et le besoin d’aide de celle-ci “si nous voulons préserver les services rendus à la population“. Elle avait indiqué ne pas encore savoir “‘comment ou même si on arrivera à l’équilibre“.

“On nous avait promis les beaux jours, aujourd’hui, ce sont les jours sombres qui s’annoncent pour les finances“, a commenté jeudi Gloria García Fernandez, cheffe de file MR au conseil communal de Molenbeek Saint-Jean, citée dans le communiqué de la régionale du MR.

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Pour David Weytsman, cette déclaration est une conséquence immédiate du choix opéré par la bourgmestre au lendemain des élections d’octobre 2024 de rejeter le MR dans l’opposition pour former une alliance avec le PTB.

“Quand une bourgmestre explique publiquement qu’elle ne sait pas si son budget pourra être à l’équilibre, c’est un signal d’alarme majeur. Le PS et le PTB avaient promis une autre gestion. Dix-huit mois plus tard, ils reconnaissent eux-mêmes qu’ils ne savent pas comment sortir Molenbeek de l’impasse. Gouverner une commune ne consiste pas à dénoncer les problèmes ou à réclamer davantage d’argent : il faut être capable de prendre des décisions et de tenir ses comptes“, a-t-il ajouté.

Pour le président du MR bruxellois, cela confirme qu’à Bruxelles, “le modèle PS-PTB produit toujours plus de dépenses, mais jamais les réformes nécessaires pour garantir la pérennité des finances publiques“.

Belga