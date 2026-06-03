Molenbeek consulte les syndicats dans le cadre d’une préparation de budget très difficile

Le collège communal de Molenbeek-Saint-Jean a entamé des discussions avec les représentants du personnel au cours des dernières semaines pour tenter de boucler son budget pour l’année en cours, a indiqué mercredi la bourgmestre Catherine Moureaux (PS).

Dans un communiqué adressé à l’agence Belga, Catherine Moureaux a précisé par ailleurs qu’elle avait entamé des contacts avec la tutelle régionale pour exposer la réalité budgétaire de la commune et le besoin d’aide de celle-ci “si nous voulons préserver les services rendus à la population”.

“La situation est très compliquée. Honnêtement, on ne sait pas encore comment ou même si on arrivera à l’équilibre. Depuis des années, la commune subit un sous-financement structurel au regard des besoins de ses habitants”, a-t-elle déploré plus largement.

Selon les chiffres de Belfius, cités par la bourgmestre, la commune dépense en moyenne 380 euros de moins par habitant que les autres communes de la Région. Cette situation se traduit également par un déficit important en personnel: toutes autres choses étant égales par ailleurs, Molenbeek fonctionne aujourd’hui avec près de 480 travailleurs de moins que la moyenne des communes bruxelloises.

À cette réalité structurelle s’ajoute une aggravation de la situation en 2026: 2 millions d’euros de pertes de subsides, une augmentation de 4,3 millions en dépenses due à l’inflation, des taux d’intérêts en hausse magistrale et au moins 3,6 millions de charges supplémentaires dues au sous-financement fédéral des pensions, de la police et du CPAS, a ajouté Catherine Moureaux.

“Le gouvernement Arizona renvoie plusieurs factures aux communes, en les obligeant à payer pour le CPAS et la zone de police. Molenbeek est contrainte de dépenser 75 millions d’euros, près d’un tiers de son budget, à ces charges imposées par le fédéral”, a quant à lui expliqué le premier échevin et échevin des finances faisant fonction, Dirk De Block (PTB), cité dans le communiqué.

“Dans un premier temps, nous allons boucler le budget 2026, mais directement dans la foulée nous devrons continuer le travail sur le structurel”, à plus long terme, a encore précisé la bourgmestre sans autres détails chiffrés.

Belga