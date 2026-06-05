John Bico dépose plainte contre l’ancien propriétaire du White Star Bruxelles

L’ancien agent de joueurs John Bico a déposé une plainte pour dénonciation calomnieuse contre Djamel Ben Ferha, ex-propriétaire du club de football White Star Bruxelles, a-t-il indiqué jeudi à Belga.

Introduite le 16 avril auprès d’un juge d’instruction bruxellois, cette action en justice vise également des faits de faux, d’usage de faux, de tentative d’escroquerie au jugement, de diffamation et d’abus de procédure.

Cette plainte s’inscrit dans un dossier pénal qui oppose les deux hommes depuis 2020, date à laquelle Djamel Ben Ferha avait initialement attaqué John Bico en justice pour faux et usage de faux. La chambre du conseil de Bruxelles a d’ailleurs décidé le 7 avril dernier de renvoyer l’ancien entraîneur devant le tribunal correctionnel pour ces préventions, ainsi que pour abus de confiance.

John Bico a finalement renoncé la semaine dernière à faire appel de cette ordonnance de renvoi. Il justifie ce désistement par la longueur des démarches et se dit “confiant” et “à l’aise” à l’idée d’un procès.

►Lire aussi | L’ex-agent des Hazard, John Bico, sous mandat d’arrêt et extradé de Dubaï

La justice a en revanche prononcé un non-lieu concernant des accusations de blanchiment d’argent, une prévention ajoutée au dossier par le parquet en 2021. Le parquet fédéral a confirmé jeudi que les charges étaient insuffisantes. Visé par un mandat d’arrêt émis en 2023 dans le cadre de ce volet, John Bico avait été extradé des Émirats arabes unis vers la Belgique en octobre 2024, avant d’être libéré sous conditions le lendemain.

L’enquête ciblait des soupçons de pratiques frauduleuses lors du passage de l’intéressé à la tête du White Star, notamment la conclusion de contrats de sponsoring fictifs via une société émiratie. Ce club bruxellois de deuxième division, un temps proche d’une promotion au sein de l’élite, a fini par sombrer financièrement jusqu’à sa faillite et sa dissolution en 2017.

Avant cet épisode, John Bico s’est fait connaître du grand public en tant qu’agent d’Eden et Thorgan Hazard. Il a joué un rôle de premier plan dans le feuilleton entourant le transfert de ce dernier de Zulte Waregem vers Anderlecht en 2013, avant d’occuper brièvement le poste de directeur sportif de l’Antwerp en 2016.

Belga