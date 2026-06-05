Une dizaine d’interpellations durant la journée de contestation du monde de l’enseignement

Une dizaine de personnes ont été interpellées jeudi dans le cadre de la journée de contestation des acteurs du monde de l’enseignement, a indiqué jeudi soir la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles (PolBru). Environ 3.000 manifestants ont été recensés.

Les enseignants avaient appelé à débrayer jeudi après que le parlement de la majorité MR-Les Engagés a annoncé vouloir voter le décret-programme faisant fi de ses propres règles, qui imposent un délai de 84 heures entre l’approbation d’un rapport de commission, qui a eu lieu mercredi, et son examen en séance plénière.

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La tension était en effet montée dès le matin lorsque plusieurs jeunes ont bouté le feu à des vélos et des barrières à proximité de la gare de Bruxelles-Central. Les pompiers bruxellois ont expliqué avoir dû interrompre leur intervention, faute de pouvoir travailler dans des conditions de sécurité suffisantes, a indiqué le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw. Les pompiers sont sortis indemnes de l’incident, mais celui-ci les a fortement marqués et ils ont bénéficié d’un soutien psychologique, a-t-il précisé.

“Vers 10h40, un camion de pompiers de Bruxelles a été dépêché au carrefour de l’Europe pour éteindre un foyer d’incendie composé notamment de palettes en bois, de vélos électriques et de trottinettes, situé au milieu de la voie publique“, a complété le porte-parole. “À leur arrivée, les services de secours ont constaté que l’ambiance sur place était particulièrement tendue. Pour des raisons de sécurité, les pompiers n’ont pas pu accomplir leur mission dans des conditions acceptables.”

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Plusieurs personnes ont en effet tenté de grimper sur le véhicule d’intervention. Des feux d’artifice ont également été tirés de manière quelque peu aléatoire et les vitres des abribus de la zone ont été brisées.

Belga