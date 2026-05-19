Saga Broustin: les riverains soulagés par l’accord, “qu’ils enlèvent ces blocs de béton, il y en a marre”

L’avenue Broustin, entre Jette et Ganshoren, va avoir un nouveau visage : après des années de bras de fer entre les communes et la Région, un accord est intervenu ce lundi 18 mai. Un compromis a été trouvé, et un permis d’urbanisme délivré.

Les blocs de béton et plots vont prochainement disparaître de l’avenue Broustin, de quoi soulager de nombreux riverains et commerçants : “C’était un peu difficile parce qu’à chaque fois, il fallait contourner pour aller à la maison. C’est pour cela qu’on s’est plaints, pour qu’on enlève ces blocs de béton“, nous répond un habitant. “Je n’ai toujours pas compris pour quelle raison on a installé ces blocs ici“, ajoute un commerçant. “C’est embêtant et c’est moche, qu’ils les enlèvent tous parce que franchement, il y en a marre.”

La promesse : plus d’accessibilité, peu de pertes de places de parking et l’aménagement de deux petites places de part et d’autre de l’avenue bicommunale. Jusqu’à présent, il n’existe qu’un semblant de place du côté de Ganshoren. “Quand ils ont mis les bancs en bois, c’était bien… mais depuis ça a été laissé en friche et c’est moche. Du coup, c’est pas utilisé“, regrette une habitante du quartier. Le bourgmestre de Ganshoren, Jean-Paul Van Laethem (Les Engagés) va dans le même sens : “Ces blocs de béton pouvaient donner un sentiment d’abandon du quartier. Je me réjouis que le permis ait été délivré et que les travaux vont pouvoir enfin commencer“.

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Urban.brussels a délivré un permis d’urbanisme, qui comprend notamment:

Deux nouveaux accès dans l’avenue Broustin par les avenues de Jette et des Gloires nationales ;

Un aménagement de l’espace afin d’éviter le trafic de transit ;

La limitation de la vitesse pour garantir davantage de sécurité ;

Une meilleure accessibilité pour les commerces et les livraisons ;

A la place des blocs de béton, viendra “un aménagement qualitatif de l’espace public, via deux placettes urbaines conviviales”

Si la majorité des personnes rencontrées se réjouissent de cette annonce, certains se montrent déjà nostalgiques : “Personnellement, je préfère comme ça. C’est plus tranquille pour se promener. La circulation va recommencer…“, déplore une riveraine.

La bourgmestre de Jette tient à rassurer sur les inquiétudes vis-à-vis de la sécurité : “L’aménagement va vraiment être fait pour ralentir les voitures et donner le signal qu’il s’agit d’une voirie de quartier. Il y aura une limitation de vitesse et des contrôles. Ce dispositif permettra quand même de désenclaver, tout en gardant la sécurité“.

Pour le moment, aucune date n’a été annoncée pour le début des travaux ni pour l’enlèvement des plots.

■ Reportage de Charlotte Verbruggen et Frédéric De Henau