Un professeur de la VUB décroche une fonction de premier plan au CERN

Le professeur Steven Lowette de la Vrije Universiteit Brussel (VUB) a décroché un poste de haut niveau au CERN, l’organisation européenne considérée comme le plus grand centre de recherche en physique des particules au monde. Jamais un chercheur belge n’avait occupé cette fonction, se félicite lundi la VUB dans un communiqué.

Steven Lowette deviendra à partir de septembre 2026 le coordinateur en physique de l’expérience CMS. Il occupera cette fonction prestigieuse pendant deux ans, en collaboration avec un collègue.

L’expérience CMS est l’une des quatre grandes expériences du LHC, le grand collisionneur de particules du CERN. Dans son anneau souterrain, des particules entrent en collision à une vitesse proche de celle de la lumière afin de mener des recherches fondamentales sur la composition de l’univers. En 2012, CMS a joué un rôle clé dans la découverte du boson de Higgs.

Le professeur Lowette sera également responsable de l’ensemble des résultats scientifiques de l’expérience, qui rassemble plus de 3.300 physiciens de 58 pays. “Le coordinateur en physique joue un rôle crucial dans la haute direction de l’expérience CMS”, explique-t-il. “Notre tâche est de permettre à tous les membres de l’expérience d’analyser les données et de produire des résultats de haute qualité.”

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Selon le professeur de la VUB, c’est une période particulièrement importante et enrichissante qui l’attend. “Je vais commencer mon mandat avec un ensemble de données énorme, encore largement inexploré“, souligne-t-il.

Lors de la récente période Run-3, CMS a collecté environ deux fois plus de collisions que lors de la campagne précédente. Dans les années à venir, l’expérience envisage de se pencher sur la désintégration rare du boson de Higgs, la matière noire et le ‘quark top’. D’ici à 2030, le CERN prévoit également une grande mise à niveau du collisionneur.

Belga