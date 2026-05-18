Brussels Pride : trois artistes queers agressés

Trois artistes rapportent sur les réseaux sociaux avoir été agressés après leur prestation à la Brussels Pride.

Les drag queens, Diva Beirut et Sherine Falasteen, ainsi que la DJ transgenre Anira Orlando ont été victimes d’une agression homophobe. Celle-ci aurait eu lieu à quelques minutes à peine de la scène de la Pride.

“À seulement sept minutes de la scène de la Pride, on s’est fait attaquer par une bande de gamins, peut-être de 14 ans maximum. Au début, ils étaient sept, puis ils ont commencé à en appeler d’autres, et d’un coup, il y avait plus de 25 personnes en train de nous attaquer dans la rue. Ils m’ont lancé un vélo dessus, m’ont poussée au sol et ont commencé à me frapper, tout en criant des insultes homophobes.”, explique l’artiste libanaise Diva Beirut.

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L’organisation de la Pride a condamné cette agression sur ces réseaux sociaux : “Ce qui s’est passé est inacceptable, et nous condamnons fermement ces actes de violence et de haine. Personne ne devrait jamais craindre pour sa sécurité à cause de qui il est, de la manière dont il s’exprime, ou de la personne qu’il aime. Tant que des membres de la communauté LGBTQIA + seront attaqués simplement pour exister, notre combat ne sera pas terminé. Nous sommes solidaires d’elles et de toute la communauté queer. La haine n’a pas sa place dans nos rues, dans notre ville, ni dans notre société.”

La police n’a pas communiqué au sujet de cette agression. D’autre part, la police de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles a par ailleurs procédé samedi à 29 arrestations administratives. Selon la police, un groupe de manifestants a brièvement perturbé le cortège à plusieurs endroits du parcours, notamment à hauteur du Bozar, avant que la situation ne revienne sous contrôle.