La Brussels Pride a attiré 216.000 personnes dans le centre de Bruxelles, 29 personnes arrêtées
Quelque 216.000 personnes ont participé samedi à la Brussels Pride 2026, qui célébrait cette année son 30e anniversaire dans les rues de la capitale, a annoncé dimanche visit.brussels, organisateur de l’événement.
Les couleurs de l’arc-en-ciel ont envahi le centre de Bruxelles lors de cette édition placée sous le thème “When Times Get Darker, We Shine Brighter“. La Pride March, point d’orgue de l’événement, a traversé samedi après-midi le centre-ville au départ du Mont des Arts. Malgré une météo menaçante, une foule importante et festive a participé au cortège, mêlant revendications politiques, musique et célébration de la diversité.
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La police de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles a par ailleurs procédé samedi à 29 arrestations administratives. Selon la police, un groupe de manifestants a brièvement perturbé le cortège à plusieurs endroits du parcours, notamment à hauteur du Bozar, avant que la situation ne revienne sous contrôle.
La Brussels Pride avait rassemblé environ 70.000 personnes dans le centre de la capitale lors de sa 29e édition en 2025. Les organisateurs précisent que la fréquentation de cette édition 2026 a été calculée sur base de données anonymisées de téléphones mobiles collectées par Proximus.
Belga