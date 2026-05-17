La Brussels Pride a attiré 216.000 personnes dans le centre de Bruxelles, 29 personnes arrêtées

Quelque 216.000 personnes ont participé samedi à la Brussels Pride 2026, qui célébrait cette année son 30e anniversaire dans les rues de la capitale, a annoncé dimanche visit.brussels, organisateur de l’événement.

Les couleurs de l’arc-en-ciel ont envahi le centre de Bruxelles lors de cette édition placée sous le thème “When Times Get Darker, We Shine Brighter“. La Pride March, point d’orgue de l’événement, a traversé samedi après-midi le centre-ville au départ du Mont des Arts. Malgré une météo menaçante, une foule importante et festive a participé au cortège, mêlant revendications politiques, musique et célébration de la diversité.

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La police de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles a par ailleurs procédé samedi à 29 arrestations administratives. Selon la police, un groupe de manifestants a brièvement perturbé le cortège à plusieurs endroits du parcours, notamment à hauteur du Bozar, avant que la situation ne revienne sous contrôle.