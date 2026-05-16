Brussels Pride: une quinzaine de seniors quittent leur maison de repos pour rejoindre le cortège

À la Brussels Pride, les résidents du Clos Bizet ont eux aussi pris place dans le cortège. Une quinzaine de seniors ont quitté leur maison de repos, le temps d’un après-midi, pour soutenir les communautés LGBTQIA+.

Nelly, presque 80 ans, a vécu sa toute première Pride ce samedi en soutien aux personnes LGBTQIA+. “On en connaît pas mal au Clos Bizet et moi, je les soutiens à 100 %“, confie-t-elle. Jacques, 82 ans et homosexuel, était également présent et heureux d’être là.

Les résidents participant à cette Pride étaient entourés du personnel et une dizaine de bénévoles. Pour Catherine, référente en relations et intimité au sein de la résidence, cette visibilité dépasse largement l’événement. “Les personnes LGBTQIA+ ont toujours été là, dans toutes les maisons de repos”, rappelle-t-elle. “Ce qu’on remarque surtout, c’est qu’il suffit d’en parler, de créer une culture où tout le monde se sente bienvenu y compris explicitement les personnes LGBTQIA+, pour que tout d’un coup les gens sortent du placard et pour que tout d’un coup les gens commencent à partager des histoires“.

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Il a fallu quatre mois de préparation pour permettre aux seniors arc-en-ciel de rejoindre le cortège dans les meilleures conditions.

■ Reportage de Charlotte Verbruggen et Guillaume Bruwier