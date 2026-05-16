La Brussels Pride rassemble une foule festive et militante: “La Pride, c’est aussi la protestation”

La Brussels Pride 2026 a attiré une foule importante et très festive samedi dans le centre de Bruxelles, à l’occasion de sa 30e édition. Malgré une météo menaçante et plusieurs participants vêtus de vestes ou d’imperméables, les rues de la capitale se sont rapidement remplies de drapeaux arc-en-ciel, de perruques multicolores et de participants couverts de paillettes.

Des personnes de tous les âges ont pris part à l’événement, avec également de nombreuses familles présentes dans le cortège. Certains participants étaient déguisés en licorne, d’autres défilaient torse nu malgré la fine pluie, ou sans aucun artifice, juste venus pour soutenir la cause. “On est là pour célébrer la diversité à Bruxelles et en Europe“, ont résumé plusieurs personnes présentes sur le parcours. D’autres ont rappelé que “la Pride, c’est aussi la protestation“, soulignant la dimension militante de l’événement.

“On vient entre amis, on vient avec des militants, on vient avec la famille. On a vraiment toutes les strates de la population qui sont représentées“, ont encore expliqué plusieurs participants.

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Le drapeau arc-en-ciel apparaissait de manière omniprésente parmi les nombreux symboles visibles dans le cortège.

La Pride March est partie du Mont des Arts un peu après 14h30 pour traverser le centre-ville. Quelque 200.000 personnes sont attendues par les organisateurs pour cette édition placée sous le thème “When Times Get Darker, We Shine Brighter“. Le slogan se veut une réponse à “un contexte mondial incertain“, marqué selon les organisateurs par une montée des discours anti-LGBTQIA+ et des atteintes aux droits des minorités sexuelles et de genre en Europe et ailleurs dans le monde.

La Brussels Pride a rassemblé en 2025 environ 70.000 personnes dans le centre de la capitale pour sa 29e édition.

Belga – Photo : Belga Image