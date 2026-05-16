“Créer des places au vélo, c’est aussi utile pour le commerce”: à Uccle, un stand vélo pour rapprocher cyclistes et commerçants

Un stand de réparation vélo s’est installé ce samedi dans le quartier Vanderkindere, à Uccle, pour sensibiliser commerçants et clients à la place des cyclistes dans les rues commerçantes.

L’action, organisée par Avello (anciennement Gracq), voulait rappeler que les cyclistes ne sont pas les ennemis des commerçants. “On demande juste d’avoir notre place, et de ne pas toujours être vus négativement, comme prenant la place d’autres moyens. Créer des places au vélo, c’est aussi utile pour le commerce“, résume Cédric Vanhorenbeke, coordinateur d’Avello Uccle.

Plusieurs magasins affichaient un macaron “Commerce ami des cyclistes”. La question reste toutefois partagée entre besoins de stationnement automobile, arceaux vélos et accessibilité pour tous.

■ Reportage d’Alice Dulczewski, Olivia Bronsart et Hugo Moriamé