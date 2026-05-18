Fin de la saga Broustin? Le gouvernement annonce un accord, un permis d’urbanisme a été délivré

Le gouvernement bruxellois annonce ce lundi un “permis d’urbanisme comme sceau d’un accord conclu pour l’avenir” de l’avenue Broustin, une saga qui dure depuis plusieurs années.

Le réaménagement de l’avenue Broustin, à cheval sur les communes de Jette et Ganshoren, cristallise les tensions depuis plusieurs années. L’objectif était de trouver des solutions à deux problèmes récurrents : le trafic de transit dans un quartier résidentiel, et l’amélioration de la sécurité routière à hauteur d’un carrefour faisant partie des 40 points les plus dangereux de la Région Bruxelloise. Fermée à la circulation côté Basilique depuis 2021, puis côté avenue de Jette depuis 202, cette situation de double cul-de-sac a nourri de très vifs débats, notamment durant la campagne électorale. Un compromis avait finalement été élaboré avec la Région mais en février dernier, la commune de Jette avait annoncé mettre en demeure la Région bruxelloise pour rouvrir la voirie. En décembre 2025, c’est la commune de Koekelberg qui réclamait la réouverture de l’avenue et le retrait des blocs de béton.

► Lire aussi | Avenue Broustin sous tension : la commune de Jette met en demeure la Région

“Les échanges menés ces dernières semaines entre les communes et la Région ont permis d’aboutir à une solution équilibrée et concertée” pour le dossier de l’avenue Broustin qui “aura longtemps symbolisé les difficultés de concertation entre les différents niveaux de pouvoir bruxellois“, annonce ce lundi le gouvernement.

Urban.brussels a délivré un permis d’urbanisme, qui comprend notamment:

Deux nouveaux accès dans l’avenue Broustin par les avenues de Jette et des Gloires nationales ;

Un aménagement de l’espace afin d’éviter le trafic de transit ;

La limitation de la vitesse pour garantir davantage de sécurité ;

Une meilleure accessibilité pour les commerces et les livraisons ;

A la place des blocs de béton, viendra “un aménagement qualitatif de l’espace public, via deux placettes urbaines conviviales”

“Nous nous réjouissons de l’aboutissement d’une solution équilibrée, participative et qui tient compte de l’avis des communes et des habitants. Nous pouvons enfin avancer !“, réagit la bourgmestre de Jette, Claire Vandevivere (Les Engagés). Son homologue de Ganshoren, Jean-Paul Van Laethem (Les Engagés) affirme que “depuis le début du projet, Ganshoren a souligné l’importance de minimiser l’impact sur le stationnement des riverains, et on a été entendu ! Maintenant, notre souhait est que les travaux commencent au plus vite.”

► Lire aussi | Réaménagement de l’avenue Broustin : Koekelberg, Jette et Ganshoren divisées face au projet régional

De son côté, la Ministre Elke Van den Brandt (Groen) souligne qu’une “avenue résidentielle n’est pas une bretelle d’autoroute. L’accord trouvé à Broustin acte cette évidence : on protège les habitants du trafic de transit, on sécurise un carrefour qui figurait parmi les plus accidentogènes de Bruxelles.” Quant à la Secrétaire d’État Audrey Henry (MR), elle déclare que “l’avenue Broustin était devenue le symbole d’un immobilisme politique qui nuisait avant tout aux habitants et aux commerçants. Cette époque appartient désormais au passé. Place à une ambition nouvelle pour Bruxelles : celle d’une Région qui avance, qui dialogue et qui construit au lieu de se diviser.”