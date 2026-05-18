L’adaptation au changement climatique au cœur du sommet Climate Chance de Bruxelles

L’adaptation aux conséquences du changement climatique figurera au cœur du prochain sommet Climate Chance Europe, prévu les 3 et 4 juin prochains à Bruxelles.

Cette seconde édition belge, après le sommet de 2024 à Liège, devrait accueillir sur le site de Tour et Taxis (Espace Le Bel et Maison de la Poste de Bruxelles) quelque 1.500 participants : responsables politiques locaux, régionaux, nationaux et européens; membres d’ONG, de collectivités territoriales, de la société civile, chercheurs, etc. Avec une centaine d’intervenants, “ce sera, je pense, un des plus grands sommets jamais organisés sur le thème de l’adaptation“, a souligné le fondateur et président de Climate Chance, Ronan Dantec, lundi au cours d’une conférence de presse à Bruxelles.

Pour le ministre fédéral du Climat, Jean-Luc Crucke, le sommet arrive à un moment particulièrement opportun, vu le contexte géopolitique actuel, et alors qu’un nouveau plan européen d’adaptation au changement climatique est en préparation. À l’instar des propositions émises à l’issue du sommet Climate Chance de l’an dernier, à Marseille, l’édition bruxelloise visera à “faire remonter” vers les différents niveaux de pouvoir, notamment européens, une série de préoccupations, idées, propositions, priorités, solutions autour de l’adaptation au changement climatique. Un enjeu majeur quand l’on sait que le réchauffement mondial, à politiques inchangées, pourrait atteindre +2,5°C d’ici la fin du siècle et que le continent européen se réchauffe encore plus rapidement. “C’est la Commission européenne qui le dit: ne rien faire serait le choix le plus coûteux et pourrait coûter 3 à 7% du PIB d’ici 2050“, a encore rappelé M. Crucke.

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Au cours d’une vingtaine de sessions et de deux séances plénières, les débats qui se tiendront à Bruxelles aborderont notamment les enjeux de financement de l’adaptation, le rôle du numérique et de l’intelligence artificielle dans la gestion des risques, l’accès au froid dans une approche d’équité, la préservation des forêts et de la qualité de l’eau, l’évolution du système assurantiel, la santé ou encore la coopération entre l’Europe et l’Afrique.

Autre fil rouge des discussions à venir: la question de l’adoption, à l’échelle européenne, d’une trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique. La France a elle-même adopté une telle trajectoire de référence, fixée à +4°C pour la fin du siècle. En d’autres termes, l’Hexagone se prépare, dans toutes ses mesures, à un réchauffement de cet ordre d’ici 2100 et de +2,7°C, à l’horizon 2050, par rapport à l’ère pré-industrielle.

Cette édition bruxelloise du sommet Climate Chance Europe est organisée en partenariat avec la Ville de Bruxelles, la Région de Bruxelles-Capitale, le gouvernement fédéral et le Comité européen des régions.

Belga