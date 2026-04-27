Prix de l’énergie : la Coalition Climat déplore l’inaction ministérielle avec une facture géante à Bruxelles

La Coalition Climat a organisé une action de protestation symbolique sur la Place de la Monnaie lundi en installant une facture de plusieurs mètres de haut adressée au ministre de l’Énergie Mathieu Bihet. “What’s your plan?” (Quel est ton plan?) interrogeait un large message utilisant la tête du ministre comme point d’interrogation. La coalition lui reproche son “absence” en pleine crise énergétique.

L’organisation, qui rassemble plusieurs ONG telles que Greenpeace, estime que “le ministre fédéral de l’Énergie Mathieu Bihet est totalement inconnu et absent“, alors que la société belge fait face à une flambée des prix de l’énergie à la suite des attaques israélo-américaines contre l’Iran.

“Alors que l’Europe fait face pour la deuxième fois en quatre ans à une crise énergétique fossile, une vision à long terme n’est toujours pas présente pour la Belgique“, déplore la Coalition Climat. “Le faux pas de notre gouvernement n’est pas un cas isolé, mais bien un schéma : les dossiers énergétiques pourtant cruciaux s’éternisent, les décisions sont reportées et les délais sont manqués. La Belgique reste ainsi l’un des plus mauvais élèves de la classe européenne en matière d’énergie renouvelable.”

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“Les gens ordinaires paient aujourd’hui le prix”

En outre, la récente escalade au Moyen-Orient montre à quel point notre système énergétique est vulnérable, insiste la coalition. Les prix du gaz ont doublé tandis les prix du pétrole ont augmenté de 40 %. “Ces chocs sont la conséquence directe d’un système énergétique qui reste dépendant des importations fossiles“, affirme Nadia Cornejo, vice-présidente de la Coalition Climat “Les gens ordinaires paient aujourd’hui le prix de ces années de procrastination. L’énergie éolienne ne peut pas être bloquée dans le détroit d’Ormuz. L’énergie solaire ne peut pas non plus être prise en otage par les caprices de Trump.”

La Coalition Climat appelle le ministre à clarifier sans délai sur la manière dont la Belgique réduira structurellement sa dépendance aux fossiles. Elle lui demande également de mettre la priorité sur le déploiement de l’éolien offshore, y compris la zone Princesse Élisabeth et l’île énergétique. Enfin, elle plaide pour une vision énergétique interfédérale axée sur la réduction de la consommation, davantage d’efficacité et une transition accélérée vers les énergies renouvelables, avec une attention particulière pour la précarité énergétique et la justice sociale.

Belga