Plusieurs communes bruxelloises récupèrent l’eau souterraine pompée sur le chantier Realex pour le nettoyage des rues

Lors des travaux de terrassement du projet Realex, un nouveau centre de conférence pour la Commission européenne développé par Atenor dans le quartier européen, de l’eau souterraine est pompée quotidiennement. Plutôt que de rejeter directement cette eau à l’égout, elle est récupérée et mise à disposition de différents services publics pour le nettoyage de l’espace public.

■Reportage de Jean-Christophe Pesesse et Nicolas Scheenaerts

Le pompage est souvent nécessaire lors de la construction de nouveaux bâtiments. Habituellement, cette eau est évacuée vers les égouts, ce qui exerce une pression supplémentaire sur les infrastructures d’épuration. Or, l’eau est une ressource précieuse, comme l’a encore démontré la sécheresse de ce printemps. Opensource.Brussels organise donc la récupération de cette eau pour des usages ne nécessitant pas d’eau potable, tels que l’arrosage des parcs ou le nettoyage des rues.

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Pendant une année entière, le chantier servira de source d’eau locale pour les véhicules de nettoyage de la Ville de Bruxelles, d’Etterbeek et de Saint-Josse-ten-Noode. Opensource.Brussels souhaite, à terme, déployer ce modèle à plus grande échelle sur d’autres chantiers à Bruxelles et en Flandre.