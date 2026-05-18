Hantavirus : un cas contact à faible risque supplémentaire à Bruxelles

Un membre belge de l’équipe internationale ayant participé à l’évaluation médicale à bord du navire MV Hondius a été transféré lundi en Belgique. Cette personne est toutefois considérée comme un cas contact à faible risque et aucune quarantaine n’est requise, indique le SPF Santé publique après concertation entre les autorités sanitaires néerlandaises, belges et bruxelloises (Vivalis).

La Belgique compte à ce jour deux cas contacts à haut risque placé en quarantaine à domicile et suivis par les autorités flamandes et cinq cas contacts à faible risque, dont 3 en Région wallonne et 2 en Région de Bruxelles-Capitale. Toutes ces personnes font l’objet d’un suivi par les autorités sanitaires régionales, précise le communiqué.

Concernant le Bruxellois transféré en Belgique lundi, une auto-surveillance quotidienne de l’état de santé a déjà débuté aux Pays-Bas et se poursuivra pendant six semaines (à partir du 10 mai, ndlr.) sous la direction de Vivalis.

Le foyer d’hantavirus détecté sur le navire MV Hondius parti d’Ushuaïa en Argentine le 1er avril dernier a fait trois morts à ce stade. Il n’existe ni vaccin ni traitement spécifique contre la maladie qui peut provoquer un syndrome respiratoire aigu. Le risque pour la population est cependant jugé très faible, tient à rassurer le SPF Santé publique.

Belga