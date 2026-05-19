250e anniversaire des Etats-Unis : vers une privatisation du parc du Cinquantenaire pendant onze jours ?

L’accès à une partie du parc du Cinquantenaire pourrait être soumis à des contrôles assurés par une société privée mandatée par les États-Unis entre le 21 juin et le 2 juillet, rapporte La DH.

Cette mesure serait liée à l’organisation des festivités prévues le 28 juin pour le 250e anniversaire des États-Unis.

Selon l’ambassadeur américain Bill White, l’événement devrait réunir environ 5.000 invités. Il l’a présenté comme “le plus grand événement” organisé par l’ambassade américaine en dehors de ceux tenus à Washington.

Le parc du Cinquantenaire, situé sur les territoires de la Ville de Bruxelles et d’Etterbeek, appartient à l’État fédéral et est géré par Bruxelles Environnement. Les autorités communales indiquent ne pas avoir la main sur l’organisation de l’événement. Au cabinet du bourgmestre Philippe Close (PS), on précise toutefois qu’il n’est pas question, à ce stade, d’une privatisation complète du parc pendant onze jours.

La Ville de Bruxelles a néanmoins fait voter un point, hier soir en conseil communal, permettant “de mettre en place une activité de contrôle des personnes et de biens à l’entrée du périmètre fermé sis parc du Cinquantenaire”. Selon la DH, l’ambassade US a demandé que le parc, dans sa partie haute – depuis l’avenue de Tervuren jusqu’au pied des arcades -, soit fermé au public pendant quatre jours, du 26 au 29 juin.

La Ville de Bruxelles affirme espérer éviter une fermeture totale du site et indique que les discussions se poursuivent concernant l’ampleur du périmètre de sécurité et des activités prévues.

Pour rappel, cette fête fait polémique. Il y a deux semaines, plusieurs associations, à l’initiative d’Extinction Rebellion, ont adressé une lettre ouverte au bourgmestre de Bruxelles et à Bruxelles Environnement pour demander de refuser le permis sollicité par l’ambassade des États-Unis. “Alors que le nombre de personnes vivant dans la pauvreté augmente de manière exponentielle, cette célébration fastueuse est le coup de grâce pour toutes celles et ceux qui considèrent Bruxelles et l’Europe comme leur foyer”, indiquait notamment la lettre ouverte.

Rédaction

■ Les explications de Camille Tang Quynh dans Bonjour Bruxelles