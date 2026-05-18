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Décès d’Etienne Davignon : l’assassinat de Lumumba restera impuni, déplore Kalvin Soiresse

Le décès d’Etienne Davignon ne permettra pas de tenir un procès sur l’assassinat du premier Premier ministre congolais, Patrice Lumumba, constate le député bruxellois Kalvin Soiresse (Ecolo), l’un des rares politiques à avoir réagi à l’annonce de la mort du diplomate et homme d’affaires.

La mort d’Étienne Davignon ne permettra pas d’avoir un procès pour connaitre la vérité judiciaire sur les responsables et les complices de l’assassinat de Patrice Lumumba. L’absence de ce débat judiciaire est absolument regrettable sur le plan politique et mémoriel. Il faut dénoncer tous les retards judiciaires et le manque de volonté de la justice surtout au début de la procédure il y a plus d’une quinzaine d’années. Il faut saluer le courage de la jeune génération des magistrats qui se sont emparés du dossier sans aucun complexe. Il faut saluer le courage des avocats et de la famille biologique et politique de Patrice Lumumba qui ont couru un véritable marathon dans cette affaire“, a déclaré le cofondateur du “Collectif mémoire coloniale et Lutte contre les discriminations“.

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Si le Palais royal a salué la mémoire d’un “homme d’Etat“, les membres des gouvernements et parlements ainsi que les partis politiques sont en revanche restés discrets et se sont abstenus de poster des messages sur les réseaux sociaux.

Belga

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