Dossier Lumumba: Étienne Davignon a interjeté appel de son renvoi en correctionnelle

Le 17 mars, la chambre du conseil de Bruxelles avait décidé de renvoyer Étienne Davignon devant le tribunal correctionnel de Bruxelles pour le juger de sa participation aux crimes de guerre qui ont mené à l’assassinat de Patrice Lumumba, Maurice Mpolo et Joseph Okito, le 17 janvier 1961.

La défense d’Étienne Davignon n’a pas souhaité faire de commentaire. Elle indiquait simplement à Belga, vendredi, qu’elle n’avait pas encore développé ses arguments dans l’introduction de son recours contre la décision de la chambre du conseil.

La chambre du conseil a estimé que l’ancien diplomate et homme politique belge, aujourd’hui âgé de 93 ans, doit être jugé pour son implication dans l’enlèvement et le transfert de Patrice Lumumba, premier chef de gouvernement du Congo indépendant, Maurice Mpolo, ministre de la Jeunesse et des Sports, Joseph Okito, vice-président du Sénat, soit trois figures politiques centrales de l’État congolais alors indépendant depuis six mois.

Le renvoi en correctionnelle, prononcé le 17 mars dernier, est un premier aboutissement judiciaire pour les enfants de Patrice Lumumba qui ont déposé plainte en 2011 contre 10 ressortissants belges (fonctionnaires, policiers, agents de renseignement) pour des crimes de guerre qui ont mené à l’assassinat de leur père. Étienne Davignon est le dernier survivant de ces 10 personnes.

Après l’annonce de la décision de la chambre du conseil, la famille Lumumba avait partagé son soulagement. “L’ère de l’impunité pour les crimes coloniaux doit cesser. On arrive dans une nouvelle ère où l’on va pouvoir parler de réparation, de vérité et de justice”, avait déclaré leurs avocats.

Belga