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Les Nuits Botaniques 2026 ont attiré plus de 18.500 festivaliers

Plus de 18.500 spectateurs ont participé à la 33e édition des Nuits Botaniques, soit 500 de plus que lors de la précédente édition, se félicitent lundi les organisateurs dans un communiqué.

L’événement culturel, qui s’est déroulée entre le 14 et le 31 mai au Botanique, à Bruxelles, proposait un riche programme, avec des artistes belges tels que Camille Yembe, Alice George Perez ou encore Gala Dragot, ainsi que d’autres artistes internationaux.

Avec sa programmation éclectique, “où les scènes se croisent davantage qu’elles ne s’opposent”, des artistes en tout genre se sont succédé sur trois lieux scéniques différents pendant les douze journées de représentations. L’Obsidian Dust, l’une des nouveautés de cette édition, a mis à l’honneur différents artistes de la scène metal et hard rock lors du premier week-end de l’événement.

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Après plus de trente éditions, le festival se targue d’avoir su s’adapter à une demande toujours croissante. Depuis 2025, les Nuits Botaniques sont ainsi passées au ticket unique à la journée. “On est très content de son fonctionnement. Chaque journée correspond à une esthétique et permet d’aller plus loin dans la découverte des artistes émergents de la journée. Elle permet également d’explorer une niche musicale et tout ce qui en émerge, ce qui constitue l’ADN du Bota“, fait valoir Frédéric Maréchal, directeur artistique du Botanique. L’édition automnale des festivités reviendra quant à elle du vendredi 30 octobre au dimanche 1er novembre avec les Nuits Weekender.

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