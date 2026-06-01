Les personnes à mobilité réduite dénoncent la fin des taxibus

Plusieurs dizaines de personnes à mobilité réduite se sont elles rassemblées ce lundi matin devant le cabinet d’Elke Van den Brandt (Groen) pour montrer leur colère. Elles protestent contre la fin des Taxibus de la STIB. A la place, elles devront se déplacer en taxi. Une mesure budgétaire décidée par la ministre bruxelloise de la Mobilité.

Elke Van den Brandt a confirmé en avril le maintien de l’offre Taxibus à destination des PMR à Bruxelles, mais seulement à l’aide de taxis qui ont desservi 83% des courses en 2025. Motif: le coût élevé qu’impliquerait le remplacement des minibus de la STIB arrivés en fin de vie, a-t-elle expliqué mardi en commission de la Mobilité du Parlement bruxellois.

► Lire aussi | Taxibus: plus de minibus STIB mais l’offre sera maintenue, assure Elke Van Den Brandt

La ministre a rappelé qu’une dotation de 6.700.000 euros était prévue dans le budget 2026 pour garantir la continuité et la soutenabilité du service. D’après la ministre, en 2025, le service représentait 168.847 courses, dont 83% en taxi et 17% en minibus de la STIB, ces derniers ne couvrant structurellement qu’environ 15% des trajets. Le choix de renoncer aux minibus de la STIB s’explique notamment par le fait que le maintien du modèle actuel nécessiterait ±4,5 millions d’euros d’investissement pour les remplacer. Sur le plan des coûts, une course en taxi revient à 35-40 euros, contre 50-55 euros et jusqu’à 74,3 euros via la STIB, soit un coût significativement plus élevé (+37,5% ou plus), a encore souligné la ministre de la Mobilité.

► Reportage | “Sans ce service, on est coincés chez nous, c’est une catastrophe”: une pétition pour sauver les taxibus (18/03/26)