“Sans ce service, on est coincés ches nous, c’est une catastrophe”: une pétition pour sauver les taxibus

Service indispensable pour de nombreuses personnes en situation de handicap, le taxibus de la STIB devrait disparaitre l’année prochaine suite aux restrictions budgétaires. Une pétition a été lancée pour le sauver. Ce mardi matin, un rassemblement était organisé devant le Parlement bruxellois, où le volet mobilité du budget bruxellois a été débattu.

■ Reportage de Valentine Rolus

Depuis le 22 juillet dernier, la STIB limite le service Taxibus pour personnes à mobilité réduite (PMR) à 60 trajets par mois, par utilisateur, en raison de contraintes budgétaires, dans un contexte de douzièmes provisoires depuis l’été 2024. Cette décision a été contestée notamment au travers d’une pétition qui a recueilli un nombre suffisant de signatures pour permettre une audition à ce propos au Parlement régional. Celle-ci a été organisée mardi matin alors que les députés se préparent à analyser le projet de budget du nouveau gouvernement bruxellois. Les pétitionnaires du collectif Altéo souhaitent un retour à l’offre d’avant juillet 2025 et, dans un contexte budgétaire difficile, une tarification équitable.

“La STIB a décidé de nous mettre sur des services privés en 2027 mais c’est une catastrophe pour nous“, explique Gabriela qui utilise les taxibus depuis de nombreuses années, “à la longue, ce service, ça peut engendrer des coûts très élevés. Et on ne se sent pas en sécurité comme dans les minibus. Parfois, les taxis préfèrent aller prendre une course qui est loin et nous laisse sur le trottoir à attendre presqu’une heure un taxi…”

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Le service de taxibus chapeauté par la STIB permet aux personnes en situation de handicap de se déplacer pour 2 euros par trajet. Mais une privatisation pourrait faire augmenter les prix jusqu’à 5, voire 8 euros. Elle pourrait aussi entraîner une baisse de la qualité du service pour les usagers. “Si on n’a pas ce service essentiel pour nous, on ne sait plus aller à nos activités, on ne sait plus travailler, on ne sait plus aller à nos soins… En fait, on est coincés chez nous. Où est l’inclusion ? Moi je dirais que si on supprime ce service, on est dans le cadre de l’exclusion“, témoigne Marie, une autre utilisatrice.

Les minibus sont, de plus, vieillissants et la STIB ne disposerait pas des fonds nécessaires de la région. Un budget d’au moins un million d’euros seriat nécessaire pour renouveler la flotte.

Les pétitionnaires du collectif Altéo souhaitent un retour à l’offre d’avant juillet 2025 et, dans un contexte budgétaire difficile, une tarification équitable. Ils demandent enfin l’audition de la STIB au Parlement.