Les quatre lignes du métro bruxellois partiellement interrompues ce lundi

Des solutions sont mises en place pour les usagers : les bus 21, 36, 56 et 79 sont prolongés jusqu’à la station Gare centrale. Les lignes 63, 65 et 66 sont, elles, étendues de Gare Centrale pour aller desservir De Brouckère. Le bus 87 passe par Gare de l’Ouest et va jusqu’à Arts-Loi, via la ligne 89.

Une série de travaux ont lieu pendant tout ce week-end prolongé. “Les travaux sont prévus sur trois jours afin de s’assurer que tout soit remis en ordre dès mardi” nous affirme la porte-parole de la Stib. Des aiguillages datant de 1981 doivent être remplacés à proximité de la station Beekkant, par laquelle passent toutes les lignes du métro bruxellois. La Stib compte également moderniser les systèmes de contrôle de ces aiguillages. Cette double intervention nécessite une interruption locale du réseau.

En parallèle, l’opérateur bruxellois profitera de ce week-end “moins chargé en termes de fréquentation” pour accélérer la rénovation de la station Gare centrale, en chantier depuis 2022. La démolition des murs d’une ancienne sous-station et de la base d’un escalier, la finalisation du plancher d’un local situé au-dessus des voies et la pose de la chape sur les quais figurent, entre autres, au programme.

Selon la cheffe de chantier, “les travaux se déroulent normalement”. Aucun embarras de circulation lié à ces travaux ne sont donc à prévoir demain.

Belga et Rédaction.