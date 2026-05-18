Décès d’Étienne Davignon : “Le combat pour la justice se poursuit”

“Malgré la mort d’Étienne Davignon, le combat pour la justice et la vérité se poursuit”, a déclaré lundi la famille Lumumba dans un communiqué de presse diffusé par le biais de ses avocats, plusieurs heures après l’annonce du décès de l’ex-diplomate.

La famille Lumumba a déclaré qu’il était “profondément regrettable” que le décès d’Étienne Davignon entraîne une extinction de l’action pénale engagée contre lui depuis 15 ans. Elle a aussi souligné que la chambre du conseil de Bruxelles avait “franchi une étape historique” en ordonnant le renvoi de l’ancien homme d’État devant le tribunal correctionnel, le 17 mars dernier.

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“Les réquisitions du parquet fédéral, ainsi que la décision du tribunal, ont constitué une avancée majeure dans la recherche de la vérité et des responsabilités, non seulement pour la Belgique, mais plus largement pour la question des crimes coloniaux européens. Ces développements ont posé des bases historiques, juridiques et factuelles essentielles à la poursuite de la quête de justice“, précise le communiqué.

“Privés d’une issue pénale” pour rendre justice aux assassinats de Patrice Lumumba, Maurice Mpolo et Joseph Okito, les avocats de la famille Lumumba ont confirmé lundi qu’ils allaient engager de nouvelles démarches judiciaires, notamment sur le plan civil et contre l’État belge, pour creuser la responsabilité des crimes coloniaux. “Après plus de six décennies d’impunité, la disparition de Monsieur Davignon ne saurait donc clore le combat porté par la famille Lumumba“, souligne le communiqué.

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Étienne Davignon (93) était au centre du combat judiciaire mené depuis 15 ans par les descendants de Patrice Lumumba. Il était le dernier Belge vivant visé par la plainte déposée le 23 juin 2011 par François Lumumba contre dix personnalités vraisemblablement impliquées dans l’assassinat du premier chef de gouvernement du Congo indépendant, commis le 17 janvier 1961.

Belga