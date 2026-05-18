Étienne Davignon est décédé à 93 ans

Étienne Davignon, figure majeure de la vie politique et économique belge, est décédé à l’âge de 93 ans, rapporte La Libre.

Diplomate, homme d’État et dirigeant d’entreprise, il a exercé une influence durable sur plusieurs décennies de construction européenne et de développement industriel en Belgique.

Né en 1932 à Budapest, il débute sa carrière dans la diplomatie avant de rejoindre la Commission européenne dans les années 1970. Il en devient vice-président et joue un rôle important dans les politiques industrielles et énergétiques, notamment dans le contexte des chocs pétroliers. Son nom est notamment associé au “plan Davignon”, visant à restructurer la sidérurgie européenne.

De retour en Belgique, il occupe des fonctions de premier plan dans le monde économique, notamment au sein de la Société Générale puis du groupe Suez. Il s’impose progressivement comme une personnalité centrale des milieux économiques belges. Il préside également plusieurs institutions, dont le Comité olympique et interfédéral belge.

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Son parcours est également lié à plusieurs grandes entreprises, telles que Fortis, Solvay, Sabena — disparue en 2001 — et Brussels Airlines. Considéré comme un acteur influent et un fin connaisseur des réseaux internationaux, il laisse l’image d’un bâtisseur de l’Europe économique et d’une figure centrale des élites belges.

Par ailleurs, il était la dernière personnalité encore en vie impliquée dans le dossier entourant l’assassinat de Patrice Lumumba, ancien Premier ministre congolais tué en 1961.

En mars dernier, la chambre du conseil de Bruxelles avait décidé de le renvoyer devant le tribunal correctionnel pour son rôle présumé dans des faits liés à cet assassinat, ainsi qu’à ceux de Maurice Mpolo et Joseph Okito. Son avocat avait fait appel de cette décision.

Rédaction