959 élèves bruxellois n’ont pas trouvé de place dans une école secondaire néerlandophone

Une fois de plus, le nombre de familles ayant inscrit leurs enfants dans l’enseignement secondaire néerlandophone à Bruxelles a dépassé le nombre de places disponibles.

Lors du premier tour d’attribution des inscriptions, 959 enfants au total n’ont pas été retenus. C’est ce qui ressort des chiffres du LOP Enseignement secondaire de Bruxelles. Le LOP souligne toutefois que 95 % des élèves bruxellois trouveront une place.

Les classes 1A et 1B constituent les deux premières années de l’enseignement secondaire. Les élèves qui obtiennent leur certificat d’enseignement fondamental à la fin de l’école primaire commencent normalement en 1A. Il s’agit du parcours général qui prépare à la poursuite des études dans l’enseignement secondaire. Les élèves qui n’obtiennent pas de certificat se retrouvent généralement en 1B. Dans cette filière, l’accent est davantage mis sur les matières pratiques et un accompagnement supplémentaire.

Pour la première année A, 3 642 enfants se sont inscrits pour 3 027 places disponibles. En 1B, on a enregistré 770 inscriptions pour seulement 426 places. Malgré la forte demande, 2 890 élèves ont finalement obtenu une place en 1A. En 1B, ce chiffre s’élevait à 418. De plus, plus de quatre élèves sur cinq ont obtenu leur premier choix d’école. “Pour 96 % des élèves, l’affectation s’est faite parmi leurs trois écoles préférées”, explique Petrus Van den Cruyce, président du LOP Bruxelles Enseignement secondaire.

La pénurie de places s’explique également par un nombre élevé de doubles inscriptions. “De nombreux parents ne savent pas encore si leur enfant obtiendra son certificat d’enseignement primaire. C’est pourquoi ils inscrivent leur enfant à la fois en 1A et en 1B”, explique M. Van den Cruyce. “Ils veulent ainsi éviter que leur enfant se retrouve sans place à l’école.”

Pourtant, de nombreux enfants restent pour l’instant sans place : 752 élèves en 1A et 352 en 1B. Il est frappant de constater que beaucoup d’entre eux n’avaient choisi qu’une seule école. “Ceux qui n’indiquent qu’une seule école et n’y obtiennent pas de place courent un grand risque de se retrouver provisoirement sans école”, explique-t-on.

Belga