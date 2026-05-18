Le Centre Horizon TransIdentitaire de l’HUB a accompagné 141 patients en un an

Le Centre Horizon TransIdentitaire de l’Hôpital Universitaire de Bruxelles (HUB), premier et unique centre francophone bruxellois agréé par l’Institut national d’assurance maladie-invalidité (Inami) pour l’accompagnement des personnes en parcours de transition de genre, a accompagné 141 patients au cours de sa première année d’existence, annonce-t-il lundi.

Cet organisme propose un accompagnement global et multidisciplinaire, couvrant les besoins médicaux, psychologiques et sociaux des personnes concernées. Il rassemble une équipe multidisciplinaire composée de médecins (endocrinologues, pédiatres, chirurgiens, gynécologues, urologues, psychiatres), de psychologues, de travailleurs sociaux et d’infirmiers.

“Le centre vient appuyer un besoin sociétal en évolution auquel nous sommes prêts à répondre”, souligne Marie Poncelet, pédopsychiatre et responsable du Centre Horizon TransIdentitaire. “Nos équipes partagent cette intention de vouloir progresser et apprendre aux côtés de nos patients et de leurs familles”.

D’après les statistiques, les plus de 24 ans représentent 47,1% des patients suivis, contre 40,2% pour la tranche des 16-23 ans et 12,7% pour les moins de 15 ans. Ces données illustrent, selon l’HUB, la nécessité d’un accompagnement à tout âge.

L’institution hospitalière souligne également le rayonnement du centre au-delà de la capitale: 39,1% des patients viennent de Wallonie, 39,1% de Bruxelles et 21,8% de Flandre.

L’agrément Inami permet de proposer des soins remboursés par l’assurance maladie afin de lever les barrières financières qui pouvaient entraver l’accès à un suivi adapté, précise encore l’HUB. Les prestations couvertes comprennent les consultations préliminaires et d’orientation, le soutien psychologique et si nécessaire psychiatrique, l’accompagnement endocrinologique, les interventions chirurgicales et le suivi post-transition. À l’heure actuelle, les accompagnements psychosociaux sont remboursés intégralement.

Belga