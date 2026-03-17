Assassinat de Patrice Lumumba: Étienne Davignon renvoyé devant le tribunal correctionnel de Bruxelles

À 93 ans, l’ancien diplomate belge devra répondre devant la justice de son implication présumée dans l’enlèvement et le transfert de Patrice Lumumba.

La chambre du conseil de Bruxelles a décidé mardi de renvoyer Étienne Davignon devant le tribunal correctionnel de Bruxelles pour le juger de sa participation aux crimes de guerre qui ont mené à l’assassinat de Patrice Lumumba, le 17 janvier 1961.

A 93 ans, l’ancien diplomate et homme politique belge devra répondre de son implication dans l’enlèvement et le transfert du premier chef de gouvernement du Congo indépendant.

Il sera jugé pour sa participation à trois crimes de guerre: détention et transfert illicite d’un prisonnier de guerre, privation du droit de ce prisonnier à être jugé de manière impartiale, ainsi que traitements humiliants et dégradants commis sur celui-ci.

“C’est un pas supplémentaire pour obtenir la justice et la quête de vérité“, ont déclaré les petits-enfants de Patrice Lumumba, présents à l’audience mardi et qui sont sortis soulagés de la salle d’audience.

“Il y a encore des pas à faire, mais nous sommes contents de la décision. C’est ce que nous espérions. Nous prenons néanmoins la décision avec beaucoup de prudence. Nous savons que le chemin est encore long. C’est aujourd’hui que le combat commence“, ont-ils déclaré devant les caméras des médias présents pour cette audience historique.

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La décision de la chambre du conseil de Bruxelles est “historique“, a souligné Me Christophe Marchand, avocat de la famille Lumumba depuis leur dépôt de plaine devant les juridictions belges en 2011.

Les avocats d’Etienne Davignon n’ont, pour leur part, pas fait de commentaire à la sortie de la salle d’audience.

Étienne Davignon était absent mardi au palais de Justice de Bruxelles pour le prononcé de la chambre du conseil. Il était également absent en juin et en janvier, soit les deux autres audiences à huis clos tenues devant la chambre du conseil de Bruxelles.

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Belga – Photo : Belga Image