Intimidations en prison: les données personnelles des gardiens bientôt mieux protégées

La ministre de la Justice veut mieux protéger les surveillants pénitentiaires face aux intimidations, aux violences et à la divulgation de leurs données.

L’identité des surveillants pénitentiaires devrait être davantage protégée à l’avenir, pour qu’ils soient moins exposés à l’intimidation et la violence en lien avec leur travail à la prison, selon un projet de la ministre de la Justice Annelies Verlinden. Le quotidien Het Nieuwsblad révèle l’information mardi, elle est confirmée par le cabinet de la ministre.

Un des changements proposés est que les gardiens ne portent plus de badge avec leur nom complet, mais uniquement leur prénom et un code unique d’identification à 5 chiffres.

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On observe en prison une nette augmentation des incidents graves dans lesquels le personnel est visé, selon la ministre.

Actuellement, des avis sont demandés au sujet du projet de loi. Il devrait faire en sorte que les données personnelles de certains membres du personnel pénitentiaire soient davantage protégées. En cas de divulgation non-autorisée des données d’identité, des sanctions seraient prévues.

Il est aussi question d’utiliser des drones pour surveiller les environs des prisons.

Belga – Photo : Belga Image