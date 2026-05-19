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Plus de 1 800 élèves bruxellois ont découvert les métiers de la police au stade Roi Baudouin

Une immersion grandeur nature dans les métiers de la police a réuni plus de 1 800 élèves bruxellois ce mardi.

Ce mardi 19 mai, la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles a organisé la dernière journée de son projet de parrainage. Plus de 1 800 élèves de cinquième et sixième primaire, issus de 88 classes de Bruxelles et d’Ixelles, ont participé à une activité au Stade Roi Baudouin. Au fil de la journée, les enfants ont pris part à différentes missions leur permettant de découvrir les services de la police locale ainsi que ses partenaires, dont la Police fédérale, avec lesquels elle travaille au quotidien.

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Le projet de parrainage existe depuis une vingtaine d’années. Il est devenu un rendez-vous annuel pour la zone de police Bruxelles CAPITALE Ixelles. “Notre zone de police attache beaucoup d’importance à une bonne relation avec la population ; selon nous, cela commence dès le plus jeune âge”, rappelle la police qui souligne le succès du projet année après année.

La rédaction – Photo : PolBru

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