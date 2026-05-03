Diependaele veut un renfort policier fédéral après une agression au couteau à l’aéroport de Zaventem

Le ministre-président flamand Matthias Diependaele a réclamé dimanche des renforts de la police fédérale à l’aéroport de Zaventem, quelques jours après une agression au couteau survenue mardi soir. Un sans-abri a été grièvement blessé. “Nous nous interrogeons sur la sécurité générale de tous les passagers de notre aéroport”, a-t-il déclaré.

L’incident a eu lieu entre deux sans-abris. Un homme de 53 ans a agressé un homme de 27 ans avec un cutter. La victime a été transportée à l’hôpital dans un état grave et a dû subir une opération. Le mobile de l’agression est inconnu à ce stade, a précisé le parquet de Hal-Vilvorde vendredi.

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Selon le ministre-président flamand, “la pression sur la sécurité et l’ordre public est bien réelle aujourd’hui, notamment en raison des nuisances et du sans-abrisme aux abords de l’aéroport. (…) Un renforcement urgent des effectifs est nécessaire pour que la police puisse reprendre pleinement ses fonctions et que les voyageurs puissent compter sur une arrivée sûre et efficace, chaque jour“, estime-t-il.

Ce n’est pas la première fois que Matthias Diependaele (N-VA) critique la situation sécuritaire à l’aéroport. Il avait notamment réclamé des mesures concernant les temps d’attente parfois longs au contrôle des passeports et avait adressé deux courriers à ce sujet au ministre de l’Intérieur, Bernard Quintin (MR). La réponse reçue a été jugée “insuffisamment concrète” par le ministre-président, qui entend revenir sur le sujet lors du prochain Comité de concertation. “Compte tenu de l’impact évident sur la Flandre, nous suivons ce dossier de près”, a-t-il conclu.

“Il ne manque pas de culot“, réagit le député fédéral d’opposition Ridouane Chahid (PS). “Lorsque Jan Jambon (N-VA) occupait le poste de ministre de l’Intérieur, la police aéroportuaire a subi des coupes structurelles répétées. Des postes non remplacés, des investissements différés, des effectifs en sous-nombre : c’est lui qui a présidé à cet affaiblissement méthodique de notre sécurité à l’aéroport. La N-VA et le MR ont fait le choix politique délibéré de sacrifier nos services de sécurité. Aujourd’hui, ils osent s’étonner des conséquences. (…) Il est temps que la N-VA et le MR rendent des comptes plutôt que de jouer les pompiers pyromanes“, conclut-il.

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