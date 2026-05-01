Un sans-abri grièvement blessé lors d’une agression à Brussels Airport
Une altercation s’est produite le mardi 28 avril entre deux sans-abri à Brussels Airport, a rapporté le parquet de Hal-Vilvorde samedi. Un suspect de 53 ans a poignardé une personne de 27 ans avec un cutter. La victime a été transportée à l’hôpital avec des blessures graves et a dû subir une intervention chirurgicale. “Le mobile reste indéterminé pour l’instant“, indique le parquet.
L’agresseur a été placé sous mandat d’arrêt.