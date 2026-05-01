 Aller au contenu principal
BX1

Un sans-abri grièvement blessé lors d’une agression à Brussels Airport

Une altercation s’est produite le mardi 28 avril entre deux sans-abri à Brussels Airport, a rapporté le parquet de Hal-Vilvorde samedi. Un suspect de 53 ans a poignardé une personne de 27 ans avec un cutter. La victime a été transportée à l’hôpital avec des blessures graves et a dû subir une intervention chirurgicale. “Le mobile reste indéterminé pour l’instant“, indique le parquet.
L’agresseur a été placé sous mandat d’arrêt.

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales