Le Parlement bruxellois adopte le budget 2026 de la Cocom
Le Parlement bruxellois a approuvé vendredi soir le premier budget de la Commission communautaire commune (Cocom) du gouvernement Dilliès. Le vote a eu lieu majorité contre opposition, avec une abstention dans la Team Fouad Ahidar (TFA).
Au cours des 17 derniers mois, cette instance bi-communautaire, en charge notamment des allocations familiales, de l’action sociale, de l’aide aux sans-abri et des infrastructures hospitalières, a dû travailler sous la procédure budgétaire des douzièmes provisoires.
En déficit de 35 millions d’euros en 2026, l’épure de la nouvelle majorité bruxelloise entamera une trajectoire de retour à l’équilibre à l’horizon 2029. Le déficit devrait atteindre 23 millions d’euros en 2027, puis 11 millions en 2028 avant l’équilibre en 2029.
Dans le budget 2026, les principales dotations s’élèvent à 469,6 millions d’euros pour la santé, 100 millions d’euros pour l’aide aux personnes et un peu plus d’un milliard d’euros pour les allocations familiales.
Belga