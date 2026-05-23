Le Parlement bruxellois adopte le budget 2026 de la Cocom

Au cours des 17 derniers mois, cette instance bi-communautaire, en charge notamment des allocations familiales, de l’action sociale, de l’aide aux sans-abri et des infrastructures hospitalières, a dû travailler sous la procédure budgétaire des douzièmes provisoires.

En déficit de 35 millions d’euros en 2026, l’épure de la nouvelle majorité bruxelloise entamera une trajectoire de retour à l’équilibre à l’horizon 2029. Le déficit devrait atteindre 23 millions d’euros en 2027, puis 11 millions en 2028 avant l’équilibre en 2029.