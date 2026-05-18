“La solidarité, ce n’est pas l’impunité, il faut pouvoir sanctionner également sur les aides sociales”

David Weytsman, président du MR bruxellois et président du CPAS de la Ville de Bruxelles, revient dans Bonjour Bruxelles sur la violente agression qui a eu lieu dans les Marolles la semaine dernière.

Une vidéo montrant la violente agression d’un homme dans le quartier des Marolles ont provoqué une vive émotion la semaine dernière. Selon les informations de La Capitale, un homme âgé aurait été attaqué vers 14 heures, rue Terre-Neuve, par deux individus qui tentaient de lui arracher sa chaîne. La scène, filmée et relayée sur les réseaux sociaux, montre la victime s’écrouler au sol, visiblement inconsciente. “A la question qui m’a été posée, entre la relation entre potentiellement des aides sociales et une certaine forme d’impunité, j’ai clairement dit que pour moi, ce n’était pas possible. On peut être juste socialement, sans être naïf. La solidarité, ce n’est pas l’impunité”, dit David Weytsman ce lundi matin. “Je suis président de CPAS et un grand défenseur de ce qu’on appelle l’Etat social actif. Au quotidien, on aide des milliers de personnes parmi les plus vulnérables. Mais il existe déjà aujourd’hui des conditions vis-à-vis de certaines aides sociales. Des conditions pour obtenir le revenu d’intégration sociale, des conditions pour les aides qu’on appelle les aides complémentaires, des conditions pour obtenir un logement social, des conditions pour le chômage, etc.”

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“Et dans ce cadre là, je trouve que lorsqu’il y a des violences, et des actes de violences graves et répétées, en particulier à l’encontre du personnel du CPAS, puisque la question avait déposé initialement dans ce cadre là, je ne trouve pas illogique que, outre des peines pénales, des sanctions et un suivi classique, il y ait finalement des peines administratives et financières“, insiste le président du MR bruxellois. “Pour toucher effectivement au portefeuille de ces auteurs de méfaits et d’agressions qui sont de plus en plus graves et violents dans des quartiers qui attendent l’apaisement, la quiétude; et qui aspirent à cela bien légitimement.”

“L’antenne du CPAS est à quelques dizaines de mètres du lieu de l’agression. Dans ce cadre là, je trouve normal, comme président MR Bruxelles et périphérie, de poser la question de la conditionnalité de certaines aides et du fait de dire qu’on doit pouvoir sanctionner, en plus évidemment de peines pénales. On doit aussi sanctionner administrativement, financièrement. Lorsqu’il y a des phénomènes de violences répétées, la justice doit faire son boulot mais si vous me posez la question comme mandataire MR, je trouve tout à fait légitime de pouvoir aussi saisir, et financièrement, administrativement, faire un suivi. Etre beaucoup plus ambitieux et sanctionner également les gens, y compris sur ce qu’on appelle de façon globale les aides sociales.”