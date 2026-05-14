Agression d’un homme âgé dans les Marolles : David Weytsman évoque des sanctions sur le plan social

Une vidéo circule, montrant la violente agression d’un homme âgé dans le quartier des Marolles. Des images amateurs relayées par La Capitale. Auprès du journal, l e président du CPAS de la Ville de Bruxelles, David Weytsman, a réagit et estime que les auteurs devront répondre de leurs actes sur le plan judiciaire et, le cas échéant, social.

Une violente agression survenue dimanche dernier dans le quartier des Marolles suscite de nombreuses réactions à Bruxelles. Selon les informations publiées par La Capitale, un homme âgé aurait été attaqué vers 14 heures, rue Terre-Neuve, par deux individus qui tentaient de lui arracher sa chaîne. La scène, filmée et relayée sur les réseaux sociaux, montre la victime s’écrouler au sol, visiblement inconscient. Des images qui ont provoqué une vive émotion.

Interrogé par La Capitale, le président du CPAS de la Ville de Bruxelles, David Weytsman, a fermement condamné les faits. “On n’agresse pas un homme d’un certain âge, qui pourrait être notre grand-père à tous, en plein jour, dans un quartier de Bruxelles”, a-t-il déclaré.

Il estime que cette affaire “oblige les pouvoirs publics à répondre avec fermeté” et demande que les auteurs soient rapidement identifiés et jugés.

David Weytsman ajoute que si les suspects bénéficient d’un logement social ou d’une aide du CPAS, toutes les procédures légales permettant des sanctions pourraient être examinées. “Le logement social et l’aide sociale ne peuvent jamais devenir un refuge pour l’impunité“, affirme-t-il encore.

L’enquête est actuellement en cours. La police poursuit ses recherches afin d’identifier les auteurs présumés.

Images : Belga – La Capitale