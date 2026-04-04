Pâques : week-end de grand rush pour les chocolatiers bruxellois

C’est le week-end de Pâques… et qui dit Pâques dit forcément chocolat.

À Bruxelles, comme partout dans le pays, les artisans chocolatiers s’activent depuis plusieurs jours déjà pour répondre à une demande qui explose en cette période de l’année : œufs, lapins, poules, cloches — les vitrines débordent de créations en tout genre.

Dans la chocolaterie familiale Vandenhende, l’équipe s’est préparé un mois et demi à l’avance pour proposer une trentaine de références — dont des pièces garnies à la demande, pralinés en tête.

■ Reportage de Charlotte Verbruggen