Le Ska: un nouveau centre culturel à Schaerbeek sur le site de l’ancien cinéma Elite
Les Schaerbeekois ont pu découvrir leur nouveau centre culturel.
Trois bâtiments reliés ont été rénovés. Ils se situent sur la chaussée de Haecht et la rue Creuse sur un site historique : le cinéma Elite. Cette salle de quartier y était installée des années 50 aux années 80. Au-delà de l’histoire, le centre est précieux car il va permettre la création et les rencontres. De quoi renforcer l’offre culturelle locale.
■ Reportage de Valentine Rolus